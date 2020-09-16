تصفيات مونديال قطر لقارة أمريكا الجنوبية ستقام في أكتوبر

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أن تصفيات القارة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 المقررة الشهر المقبل ستقام في موعدها المحدد وذلك بعد تأكيد رئيس الاتحاد الدولي للعبة “جياني إنفانتينو” أن الأندية يجب أن تفرج عن اللاعبين حتى يشاركوا في مباريات منتخبات بلدانهم.

وقد عقد ممثلو اتحادات مختلفة لكرة القدم من القارة اجتماعا مع “إنفانتينو” وذلك في وقت تعاني فيه القارة من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، ورغم المخاوف بشأن إقامة التصفيات في الشهر المقبل فإن “إنفانتينو” طالب الأندية الأوروبية بأن تسمح للاعبيها بالسفر للعب مع منتخباتها.

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