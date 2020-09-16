فوز ودي لقدامى الاتحاد على اليرموك

احتضن ملعب أكاديمية أبونوارة لكرة القدم في المدينة الرياضية بطرابلس مباراة ودية بين قدامى ناديي الاتحاد واليرموك.

وانتهت هذه المباراة بتفوق واضح وصريح لأبناء باب بن غشير بـ 6 أهداف لهدفين.

ورغم الخسارة فقد قدم أبناء جنزور أداء جيدا وبالأخص في الشوط الثاني، وشهدت المباراة مشاركة العديد من الأسماء المرموقة بالكرة الليبية أمثال عزالدين بيزان ونصرالذين المقمز ولطفي قريميل وسليم أبوجراد وناصر المبروك.

ولم تتوقف المباريات الودية اللاعبين القدامى طوال الفترة الحالية حيث يتم تنظيمها بشكل مستمر بين الأندية.

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