اخبار الرياضة

فوز ودي لقدامى الاتحاد على اليرموك

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضن ملعب أكاديمية أبونوارة لكرة القدم في المدينة الرياضية بطرابلس مباراة ودية بين قدامى ناديي الاتحاد واليرموك.

وانتهت هذه المباراة بتفوق واضح وصريح لأبناء باب بن غشير بـ 6 أهداف لهدفين.

ورغم الخسارة فقد قدم أبناء جنزور أداء جيدا وبالأخص في الشوط الثاني، وشهدت المباراة مشاركة العديد من الأسماء المرموقة بالكرة الليبية أمثال عزالدين بيزان ونصرالذين المقمز ولطفي قريميل وسليم أبوجراد وناصر المبروك.

ولم تتوقف المباريات الودية اللاعبين القدامى طوال الفترة الحالية حيث يتم تنظيمها بشكل مستمر بين الأندية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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