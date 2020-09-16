عقد الاجتماع الأول للأكاديمية الأولمبية في بنغازي

عقد في بنغازي الاجتماع الأول للجنة الإدارية للأكاديمية الأولمبية في المنطقة الشرقية والذي احتضنه مقر مركز تنظيم الأسرة والإبداع.

الاجتماع شهد مناقشة البنود المطروحة ومن بينها تسمية أعضاء اللجنة وتحديد أهداف البيت الأولمبي، ووضع خارطة عمل للفترة القادمة.

كما واكب رئيس الأولمبية الليبية جمال الزروق الاجتماع من خلال تواصله مع الأعضاء باتصال هاتفي أثناء عملهم مؤكدا رغبته واستعداده لدعم جميع الأنشطة الرياضية التي تنبثق من الأكاديمية.

واستحدث رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الأكاديمية في المنطقة الشرقية من خلال قرار قام بإصداره خلال الأيام القليلة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية