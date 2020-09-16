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عقد الاجتماع الأول للأكاديمية الأولمبية في بنغازي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد في بنغازي الاجتماع الأول للجنة الإدارية للأكاديمية الأولمبية في المنطقة الشرقية والذي احتضنه مقر مركز تنظيم الأسرة والإبداع.

الاجتماع شهد مناقشة البنود المطروحة ومن بينها تسمية أعضاء اللجنة وتحديد أهداف البيت الأولمبي، ووضع خارطة عمل للفترة القادمة.

كما واكب رئيس الأولمبية الليبية جمال الزروق الاجتماع من خلال تواصله مع الأعضاء باتصال هاتفي أثناء عملهم مؤكدا رغبته واستعداده لدعم جميع الأنشطة الرياضية التي تنبثق من الأكاديمية.

واستحدث رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الأكاديمية في المنطقة الشرقية من خلال قرار قام بإصداره خلال الأيام القليلة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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