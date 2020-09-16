بيانيتش: اللعب في “الكامب نو” مبعث فخر

قدم برشلونة لاعب وسطه الجديد البوسني ميراليم بيانيتش لوسائل الإعلام بعد تعاقده معه قادما من يوفنتوس نهاية الموسم الماضي.

وحضر رئيس النادي الكاتالوني جوسيب ماريا بارتوميو كما ظهر بيانيتش في ملعب الكامب نو لالتقاط الصور الرسمية للتقديم حيث سيرتدي القميص رقم ثمانية مع الفريق بداية من الموسم الحالي، وتأخر تقديم اللاعب البوسني بسبب إصابته بفيروس كورونا الفترة الماضية قبل أن يعلن تعافيه التام والانضمام لتدريبات المدرب رونالد كومان لأول مرة الجمعة الماضية.

وقال بيانيتش “القدوم إلى هنا واللعب بصورة مستمرة كان دائما مبعث فخر بالنسبة لي، منذ أن كنت طفلا وأنا أحلم بالدخول إلى الكامب نو وسبق لي اللعب هنا ضد برشلونة بالفعل، لكن أن أُصبح جزءا من هذا النادي هو أمر استثنائي”

وأضاف اللاعب البوسني خلال المؤتمر الصحفي: “أنا فخور بالنظر إلى من أين بدأت وأين وصلت، اليوم أنا في أكبر أندية العالم وأنا أفخر به كثيرا أنها حقبة مهمة جدا في حياتي المهنية، لدى دخولي إلى هذا الملعب شاهدت التاريخ وما يتطلع إليه هذا النادي وكل الألقاب التي حققها من قبل”، “أتمنى أن أقدم مساعدة كبيرة بخبراتي وقدراتي للفريق، بالطبع يمكن لزملائي الاعتماد عليّ في كل شيء، كرة برشلونة دائما ما تبهرني وهي فرصة يحلم بها جميع اللاعبين”.

ويعتبر بيانيتش ثالث صفقات الفريق الكتالوني هذا الصيف بعد ضم الواعدين بيدري وترينكاو، وكان برشلونة قد تعاقد مع بيانيتش مقابل ستين مليون يورو إضافة إلى خمسة ملايين أخرى كمتغيرات تدفع لفريقه السابق يوفنتوس.

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