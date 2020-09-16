أستون فيلا “يقطع الطريق” أمام الأندية لضم غليريتش

مدد أستون فيلا عقد نجمه جاك غليريتش لخمس سنوات جديدة، ليقطع الطريق أمام عدة أندية لضم اللاعب في الميركاتو الحالي على غرار مانشستر يونايتد.

وبحسب بيان أستون فيلا فإن النجم الإنجليزي سيكون مع النادي حتى صيف عام ألفين وخمسة وعشرين دون الكشف عن قيمة الشرط الجزائي الخاص به.

وساهم غليريتش في بقاء فريقه ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الموسم الماضي كما شارك مع الفريق منذ عام ألفين وأربعة عشر عندما كان عمره 16 عاما.

وخاض غليريتش مباراته الدولية الأولى مع منتخب الأسود الثلاثة أمام الدنمارك بدوري الأمم الأوروبية في الثامن من سبتمبر الجاري.

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