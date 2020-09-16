الزروق: رياضة الفروسية تحتاج لمزيد من الجهد والتعاون

استضاف رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق رئيس اللجنة التسييرية للاتحاد العام للفروسية فريد السبعي والذي كُلف حديثا بهذا المنصب.

وفي تصريحه للصفحة الرسمية للأولمبية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك” قال الزروق إنه يشعر بالسعادة لعودة الحياة لرياضة الفروسية، مشيرا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد والتعاون بين الجميع لما فيه صالح اللعبة مستقبلا.

من جانبه تحدث السبعي أيضا عن إجراءات التسليم والاستلام بينه وبين الرئيس السابق إبراهيم عقيلة قائلا إنها ستتم بكل مرونة لإنجاح المصلحة العامة للعبة.

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