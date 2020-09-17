بنسبة تراجع “ضخمة”.. كورونا يضرب سوق قمصان أندية البريمرليغ

تقرير 218

أثرت أزمة فيروس كورونا التي كان صداها كبيرا في عالم كرة القدم على المشجعين والمداخيل الاقتصادية للأندية بصورة كبيرة بعد أكثر من ستة أشهر من التوقف الذي أبعد الجمهور عن الملاعب وشراء قمصان ومقتنيات أنديتهم المفضلة .

وكشف موقع “لاف ذا سيرلز” أن مبيعات قمصان أندية الدوري الإنجليزي الممتاز سجلت انخفاضا كبيرا وصل إلى 63% مقارنة بالعام الماضي، والسبب عزوف الجمهور عن دخول الملاعب إضافة إلى أزمة كرورنا التي أجبرت المشجعين على اقتناء القمصان من المتاجر الرسمية للأندية .

وكلف اضطرار المشجعين لمشاهدة المباريات من منازلهم بسبب أزمات الإغلاق المتكررة أندية البريمرليغ خسائر مبيعات تصل إلى 15 مليون جنيه إسترليني ، حيث أنفق جمهور الكرة في بريطانيا قرابة 23 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي ما يعد مكسبا رئيسيا للأندية الكبرى .

وأشار الموقع إلى أن ارتداء قمصان الفرق في المدرجات وعند عطلات الصيف يعتبر من مظاهر البريمرليغ والتي دوما ما تحقق خلالها الأندية مكاسب متواصلة بمعكسرات إعدادية في قارات مختلفة قبل انطلاق الموسم .

لا يزال الموسم غامضا على الصعيدين الرياضي والإقتصادي، فعزوف الجمهور عن حضور المباريات داخل الملاعب ربما يزيد أزمات الأندية وقد يظهر كل هذا على نتائجها واستثماراتها خلال بقية الموسم .

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