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كارتيرون يُودّع الزمالك في توقيت حساس.. ويختار التعاون السعودي

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون الرحيل عن الزمالك خلال جلسة جمعته برئيس النادي مرتضى منصور.

المدرب الفرنسي رحل عن الزمالك في توقيت هام وحساس حيث يستعد الفريق للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا واستكمال ما تبقى من منافسات الدوري المصري ومسابقة الكأس.

وسدد كارتيرون قيمة الشرط الجزائي بينه وبين الزمالك والتي تبلغ حوالي 650 ألف دولار ليرحل رسميا عن الفريق المصري بعد فترة تعتبر بحسب متابعين ناجحة.
وأثار قرار كارتيرون غضب رئيس النادي مرتضى منصور الذي أكد أن فريقه لن يتأثر بمغادرته وسيقاتل على تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن نادي التعاون السعودي اتفاقه المبدئي مع الفرنسي كارتيرون لكي يشرف على تدريبه في الموسم القادم من منافسات دوري المحترفين.

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قناة 218 الليبية

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  • الشرط الجزائى 250 الف وليس 650 الف والزمالك فريق كبير لا يتوقف على اسم مدرب خائن وكذاب حيث اعلن على الهواء امام رئيس نادى الزمالك انه ليس لديه عقود وماذا لو فشل مع نادى التعاون وتم اقالته فلن يجد من يثق فيه فهو انساق وراء اخوان قطرائيل للانتقام من مرتضى منصور ولكن رب ضارة نافعة فقد ياتى مدرب للزمالك خير منه

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