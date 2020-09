قرر المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون الرحيل عن الزمالك خلال جلسة جمعته برئيس النادي مرتضى منصور.

المدرب الفرنسي رحل عن الزمالك في توقيت هام وحساس حيث يستعد الفريق للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا واستكمال ما تبقى من منافسات الدوري المصري ومسابقة الكأس.

وسدد كارتيرون قيمة الشرط الجزائي بينه وبين الزمالك والتي تبلغ حوالي 650 ألف دولار ليرحل رسميا عن الفريق المصري بعد فترة تعتبر بحسب متابعين ناجحة.

وأثار قرار كارتيرون غضب رئيس النادي مرتضى منصور الذي أكد أن فريقه لن يتأثر بمغادرته وسيقاتل على تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن نادي التعاون السعودي اتفاقه المبدئي مع الفرنسي كارتيرون لكي يشرف على تدريبه في الموسم القادم من منافسات دوري المحترفين.

The post كارتيرون يُودّع الزمالك في توقيت حساس.. ويختار التعاون السعودي appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية