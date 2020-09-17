من هي المنتخبات التي ستواجه “الفرسان” وديًا؟

كشف المدير الإداري للمنتخب الوطني، كمال الترهوني، في تصريحاته لموقع “ريميسا” الرياضي أن المنتخبات التي سيواجهها “الفرسان”، خلال شهر أكتوبر القادم، لم تتحدد حتى الآن.

وقال “الترهوني”: نحن على تواصل مع منتخبات زامبيا والسودان وبوركينا فاسو وجزر القمر وكينيا وسيتم التوصل إلى اتفاق مع منتخبين منهم في الفترة القريبة القادمة.

ويتواجد المنتخب الوطني في الفترة الحالية بمدينة زوارة، حيث أجرى اللاعبون المسحة الثانية لفيروس كورونا، في انتظار وصول نتائجها وبدء التدريبات الرسمية في هذا المعسكر.

وسينتقل المنتخب، بعد ذلك، إلى تونس لبداية المرحلة الثانية للمعسكر تحضيرا لمواجهتي غينيا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

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