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مواصلاً استعداداته.. “برشلونة” يهزم “جيرونا” بثلاثية

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب فريق “برشلونة” على منافسه “جيرونا” بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة ودية، أقيمت ضمن استعدادات “الكاتلوني” لانطلاق موسمه الجديد.

وافتتح البرازيلي “فيليب كوتينيو” أول أهداف المباراة في الدقيقة “21”، ثمّ عزز الأسطورة ليونيل ميسي تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة “45”.

وعاد “ميسي” لإضافة الهدف الثالث لفريقه مع حلول الدقيقة “50”، بعدما كان “جيرونا” قد قلّص الفارق في الدقيقة “46” عبر “سامو سايز”.

وأشرك المدرب الهولندي رونالد كومان تشكيلة مختلفة عن المواجهة الأخيرة أمام “ناستيك” حيث لعب كل من المدافع “أراخو” ولاعب الوسط “دي يونغ” كما لعب “كوتينيو وترينكا” بدلاً من “ديمبيلي وبيدري”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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