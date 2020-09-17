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حمدو الهوني يقود “الترجي” لنصف نهائي كأس تونس

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح فريق “الترجي”، الذي يحترف في صفوفه المحترف الليبي، حمدو الهوني، في التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة كأس تونس بعد فوزه على فريق القلعة الرياضية بهدفين مقابل هدف.

وتقدم “الترجي” في الشوط الأول عن طريق محمد علي بن حمود، بينما أدرك فريق “القلعة” التعادل في الدقيقة “55” بواسطة زياد العلوي.

وبينما كانت المباراة في طريقها إلى النهاية؛ تمكّن “الهوني” من تسجيل هدف الفوز لفريقه ليتأهل بطل الدوري لنصف النهائي ويقترب من إضافة لقب جديد لرصيده.

وكان “الهوني” قد جدد تعاقده مع الترجي لموسمين إضافيين حيث قرر اللاعب الاستمرار مع النادي رغم العروض التي قدمت له في الفترة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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