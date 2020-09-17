بعد مشوار 10 أعوام.. حارس أرسنال ينضم إلى أستون فيلا

تعاقد أستون فيلا مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز قادما من أرسنال حتى يونيو 2024 ليخوض تجربة جديدة داخل الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأصدر أستون فيلا بيانا رسميا أكد خلاله أنه ضم الحارس الأرجنتيني لمدة أربعة مواسم لينتهي عقده عام 2024.

وساهم مارتينيز في تتويج أرسنال ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي إضافة إلى حصد الدرع الخيرية حيث شارك بصورة أساسية في تشكيلة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على حساب الحارس الألماني بيرند لينو.

وقضى الحارس الأرجنتيني داخل النادي اللندني 10 سنوات، حيث انضم إليه في 2010 قادما من فريق إندبينديتي.

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