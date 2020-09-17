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بعد مشوار 10 أعوام.. حارس أرسنال ينضم إلى أستون فيلا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد أستون فيلا مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز قادما من أرسنال حتى يونيو 2024 ليخوض تجربة جديدة داخل الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأصدر أستون فيلا بيانا رسميا أكد خلاله أنه ضم الحارس الأرجنتيني لمدة أربعة مواسم لينتهي عقده عام 2024.

وساهم مارتينيز في تتويج أرسنال ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي إضافة إلى حصد الدرع الخيرية حيث شارك بصورة أساسية في تشكيلة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على حساب الحارس الألماني بيرند لينو.

وقضى الحارس الأرجنتيني داخل النادي اللندني 10 سنوات، حيث انضم إليه في 2010 قادما من فريق إندبينديتي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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