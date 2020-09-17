فيورنتينا يُعلن عودة لاعبه الإسباني بورخا فاليرو

انضم لاعب الوسط الإسباني بورخا فاليرو إلى صفوف فيورنتينا ليعود إليه مجددا بعدما أمضى 3 سنوات مع فريقه السابق إنتر ميلانو.

وأعلن الفيولا عودة لاعب الوسط المخضرم بعد تجربة من النيراتزوري خاض خلالها مائة مباراة وسجل خمسة أهداف، وأكد فيورنتينا أن بورخا فاليرو سيرتدي الرقم ستة حيث يسعى اللاعب إلى مواصلة تألقه مع الفريق بعد الفترة الأولى.

وكان فاليرو قد لعب مع الفيولا في الفترة بين 2012 و2015 حيث لعب 212 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها سبعة عشر هدفا.

ولعب صاحب مع كل من ريال مدريد وريال مايوركا وفياريال في إسبانيا كما خاض تجربة احترافية مع وست بروميتش ألبيون قبل الرحيل إلى فلورنسا واللعب مع الإنتر.

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