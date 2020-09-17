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بالتراضي.. الهريش يتوصل لاتفاق لفسخ عقده مع الأهلي طرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توصل اللاعب الشاب زكريا الهريش لاتفاق بالتراضي بينه وبين ناديه الأم الأهلي طرابلس للرحيل عن صفوفه وخوض تجربة احترافية جديدة في ظل توقف نشاط دوري كرة القدم في البلاد.

الهريش وبحسب ما ذكر موقع ريميسا الرياضي سيتكفل بدفع قيمة عقده التي تبلغ حوالي 100 ألف دولار ليواصل تجربته الاحترافية على أن يعود للأهلي طرابلس مستقبلا بعد عودة الدوري الممتاز.

ولعب الهريش قبل تفشي فيروس كورونا مع نادي شباب قسنطينة الجزائري وخاض أيضا تجربة مع نادي اتحاد طنجة المغربي وسوتيسكا المونتنغري ويعد من أبرز المواهب الليبية الشابة في السنوات الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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