بالتراضي.. الهريش يتوصل لاتفاق لفسخ عقده مع الأهلي طرابلس

توصل اللاعب الشاب زكريا الهريش لاتفاق بالتراضي بينه وبين ناديه الأم الأهلي طرابلس للرحيل عن صفوفه وخوض تجربة احترافية جديدة في ظل توقف نشاط دوري كرة القدم في البلاد.

الهريش وبحسب ما ذكر موقع ريميسا الرياضي سيتكفل بدفع قيمة عقده التي تبلغ حوالي 100 ألف دولار ليواصل تجربته الاحترافية على أن يعود للأهلي طرابلس مستقبلا بعد عودة الدوري الممتاز.

ولعب الهريش قبل تفشي فيروس كورونا مع نادي شباب قسنطينة الجزائري وخاض أيضا تجربة مع نادي اتحاد طنجة المغربي وسوتيسكا المونتنغري ويعد من أبرز المواهب الليبية الشابة في السنوات الأخيرة.

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