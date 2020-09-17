سكاي سبورت: ليستر على بُعد خطوة من التركي أوندير

كشفت شبكة سكاي سبورت أن ليستر سيتي بات على بُعد خطوة واحدة من التعاقد مع الجناح التركي جينكيز أوندير قادما من روما خلال الميركاتو.

وذكرت الشبكة أن النادي الإنجليزي اقترب بالفعل من حسم صفقة مهمة في خط الهجوم والجناح بطلب من المدرب الأيرلندي برندان رودجرز، وأشارت سكاي سبورت في تقريرها إلى أن الصفقة ستكون بنظام الإعارة مع أحقية الشراء الموسم المقبل حيث ستكلف ليستر سيتي ثلاثة ملايين يورو وفي حال الشراء سيصل المبلغ إلى خمسة وعشرين مليون يورو.

ويرغب الفريق الإنجليزي بتقديم موسم متميز على غرار الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الخامس المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي بعدما كان منافسا رئيسيا على مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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