ميلان يبدأ مشواره في اليوربا ليغ بمواجهة شامروك روفرز

يحل ميلان مساء اليوم ضيفا على شامروك روفرز بطل الدوري الأيرلندي لحساب مباريات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمجموعات اليوربا ليغ.

وتقام هذه المباراة في استاد تالخت معقل الفريق الأيرلندي حيث يدخل ميلان المباراة مكتمل الصفوف بعد عودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من الإصابة التي ألمت به في الفترة القليلة الماضية ويغيب عنه الكرواتي أنتي ريبيتش الموقوف.

وستكون المباراة بنظام خروج المغلوب ويسعى ميلان لاستكمال المرحلة الزاهية التي مر بها الفترة الماضية عندما حقق سلسلة من الانتصارات في الدوري الإيطالي قادته لاحتلال المركز السادس والتأهل للدوري الأوروبي.

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