نادال ودجوكوفيتش يواصلان التقديم في بطولة روما ماسترز

تقرير 218

تأهل الإسباني رافائيل نادال إلى الدور الثالث من بطولة روما ماسترز للتنس بفوزه على مواطنه بابلو كارينو بوستا بمجموعتين دون مقابل.

وأنهى نادال المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوط واحد، وعاد الماتادور الإسباني ليحسم المجموعة الثانية بذات النتيجة ليتمكن من العبور إلى الدور الثالث في أول مباراة يخوضها منذ مائتي يوم بعد التوقف بسبب فيروس كورونا وعدم مشاركته في أي بطولة رسمية.

ومن جهته عبر المصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور الثالث بعدما تغلب على الإيطالي سيلفاتوري كاروسو بمجموعتين نظيفتين في ثاني أدوار البطولة.

وتمكن دجوكوفيتش من إنهاء المجموعة الأولى بستة لثلاثة، واستطاع دجوكوفيتش حسم المجموعة الثانية بستة لاثنين حيث احتاج النجم الصربي لساعة واحدة وأربع وعشرين دقيقة لحسم المواجهة أمام المصنف السابع والثمانين عالميا.

وسيلتقي دجوكوفيتش أمام الفائز من مواجهة الإيطالي ماركو كاستشيناتو والصربي فيليب كاريينوفيتش.

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