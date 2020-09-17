نيمار على رأس المُعاقبين بعد “أحداث شغب” كلاسيكو فرنسا

أعلنت لجنة الانضباط بالرابطة الفرنسية المحترفة عن مجموعة من العقوبات لمباراة الكلاسيكو والتي أقيمت الأحد الماضي بالدوري بين باريس سان جيرمان وضيفه مارسيليا على ملعب بارك دي فرانس.

وعاقبت اللجنة النجم البرازيلي نيمار جونيور وزميله في سان جيرمان لياندرو باريديس بالإيقاف لمباراتين مع مباراة أخرى سيوقف فيها التنفيذ.

كما نال مدافع سان جيرمان ليفين كورزاوا عقوبة الإيقاف لست مباريات لتعديه بالركل على لاعب مارسيليا جوردان أمافي الذي تم إيقافه لثلاث مباريات، فيما سيمثل أنخيل دي ماريا أمام لجنة الانضباط للتحقيق معه.

وذكرت الرابطة أنها ستفتح تحقيقا حول مزاعم البرازيلي نيمار وتوجيه الإساءة العنصرية إليه من قبل الإسباني ألفارو غونزاليس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية