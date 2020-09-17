محكمة فرنسية تدين “الأمين دياك” بتهم الفساد

أدانت محكمة فرنسية الأمين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى بتهمة الفساد في فضيحة المنشطات الروسية.

وتمت إدانة دياك بقبول رشاوى من عدة رياضيين حول شبهات الحصول على منشطات مقابل التستر على نتائج الفحوصات التي خضعوا لها والمشاركة في المنافسات الدولية ومنها أولمبياد لندن 2012.

وأعلنت المحكمة الفرنسية أن دياك قبل أموالا روسية للمساعدة في تمويل حملة ماكي سال في انتخابات الرئاسة السنغالية عام 2012 مقابل البطء في تنفيذ إجراءات لجنة مكافحة المنشطات.

وكان الأمين دياك قد ترأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في الفترة ما بين 1969 و2015 حيث كان صاحب الـ87 عاما من أكبر أصحاب النفوذ على نطاق الرياضة.

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