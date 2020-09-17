“طريق مفتوح” أمام توتنهام لضم “ثنائي مدريد”

تقرير| 218

لا يزال موسم الانتقالات الصيفية لم يشهد صفقات من العيار الثقيل كما اعتدنا قبل انطلاق الموسم الكروي، بين كبار الأندية في القارة، إلا أن شكل الموسم الحالي وبعد الخسائر الاقتصادية التي ضربت أغلب الأندية أصبح التحرك حذرا نسبيا لضم اللاعبين والاستغناء عن البعض الآخر.

ولاح في الأفق تطور جديد حول انتقال النجم الويلزي غاريث بيل إضافة إلى الظهير سيرجيو ريغيلون من ريال مدريد صوب لندن للانضمام إلى توتنهام.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن ظهير ريال مدريد وإشبيلية خلال الموسم الماضي سيرجيو ريغيلون والجناح غاريث بيل قد خضعا للفحص الطبي في المدينة الرياضية لريال مدريد في فالديبيباس كجزء من عملية انتقالهما للسبيرز.

وأشار التقرير إلى أن توتنهام سيضم بيل لموسم واحد على سبيل الإعارة مع دفع الفريق اللندني راتب اللاعب بالكامل وهو ما كان عقبة كبيرة للفريق الملكي والمدرب زيدان.

ووفقا للصحيفة وبعض التقارير الصحفية البريطانية، فإن انتقال ريغيلون سيكلف خزائن السبيرز قرابة 30 مليون يورو كما من المرجح أن يضع الميرينغي بندا لإعادة شراء اللاعب مقابل مبلغ يصل إلى 40 مليون يورو في المستقبل.

وقد يعقد السبيرز صفقات مرتقبة مع انطلاق الموسم وبعد الخسارة الأولى على ملعبه أمام إيفرتون لسد النقص، وهو أمر يطالب به المدرب مورينيو منذ قيادة الفريق في منتصف الموسم الماضي.

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