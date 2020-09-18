“طقطق” يشارك في تعادل “المصري” مع “طلائع الجيش”

تعادل فريق “المصري” البورسعيدي، الذي يحترف ضمن صفوفه اللاعب الليبي مفتاح طقطق، سلبيًا أمام فريق “طلائع الجيش” ضمن مباريات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري المصري.

وشارك “طقطق” في المباراة أساسيًا، وقدم أداءً جيدًا ثم قام مدرب “المصري” باستبداله في الدقيقة “75” من زمن الشوط الثاني.

ورفع هذا التعادل من رصيد “المصري” للنقطة 29 ليكون مركزه الـ 13 حيث تفوق الفريق هذا الموسم في سبع مناسبات وتعادل في ثمانٍ وخسر عشر مباريات.

ويعتبر “طقطق” من أبرز لاعبي “المصري” إلا أنه يمر بمرحلة فراغ كبيرة منذ عودة منافسات الدوري المصري بعد انحسار جائحة “كورونا”

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