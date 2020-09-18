لتعزيز صفوفه.. “المدينة” يتعاقد مع “زكي” لـ3 سنوات

تعاقد فريق “المدينة” مع مهاجم “الوحدة” السابق، أحمد زكي، لثلاثة مواسم.

جاءت هذه الخطوة ضمن مساعي الفريق لتعزيز صفوفه لخوض الموسم القادم وكذلك للمشاركة في البطولة العربية بترشيح من اتحاد كرة القدم.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي “المدينة” على موقع “فيس بوك” أن صفقة “زكي” لن تكون الأخيرة، حيث سيعلن النادي خلال الأيام القليلة القادمة عن بقية صفقاته.

ويسعى نادي “المدينة”، في موسمه الجديد، للمنافسة على لقب الدوري الممتاز والظهور بشكل مشرف في منافسات البطولة العربية لكرة القدم في موسمها الجديد.

وفور تحديد الأسماء التي ستمثل البلاد في المشاركات الخارجية، سارعت الأندية لإبرام مجموعة من الصفقات لتعزيز صفوفها.

وفور تحديد الأسماء التي ستمثل البلاد في المشاركات الخارجية سارعت الأندية لإبرام مجموعة من الصفقات لتعزيز صفوفها.

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