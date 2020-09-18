صدام ناري … ليفربول VS تشلسي

ليفربول ورحلة الدفاع عن اللقب للمدرب الألماني “يورغن كلوب” قد تكون مرهونة وبشكل كبير بمواجهته للمدرب اليافع “فرانك لامبارد” الأحد على ملعب ستامفورد بريدج في أقوى مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشلسي وبصفقاته اللتي أبرمها في سوق الانتقالات الحالي قد يكون أحد أبرز الفرق التي من شأنها أن توقف عملقة ليفربول مؤخراً خصوصا مع حسمه للقب الموسم الماضي وبفارق كبير من النقاط بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي حيث وصل الفارق إلى 18 نقطة.

لا يمكننا المرور دون الحديث أحد ركائز ليفربول الألماني تيمو فيرنر الذي سيكون نقطة تحول لتشلسي هذا الموسم بعد أن كان ضمن صفوف الريدز الصيف الماضي ليشكل مع البلوز حاليا ثنائيا رائعا مع مواطنه كاي هافرتز.

دون أي شك فلن يختلف زملاء صلاح عن القوة التي ظهروا بها مؤخرا وتحديدا منذ أن ارتدى النجم المصري ألوان ليفربول فخطوط الدفاع والوسط والهجوم تكاد تكون فولاذية بالرغم من الأهداف الثلاثة التي تلقتها شباك ليفربول أمام الصاعد ليدز يونايتد والتي انتهت بانتصار ليفربول 4-3.

تشلسي من جابه قد يكون أكثر تركيزا بعد مواجهته لواحد من أفضل الفرق إيفرتون واختبار المدرب كارلو أنشيلتي حينها اجتازه البلوز بنجاح رغم الغيابات ما سيمنح الفريق اللندني الثقة في الصمود أمام ليفربول.

عوّدتنا مباريات الدوري الإنجليزي أن لا نتكهن بنتيجة المباراة وألا نرشح الفائز قبل انتهاء الوقت الأصلي والبديل وأن نذكر المعطيات كما هي .. ولكن ما هو مؤكد ومضمون.. هوا خاصية المتعة لمستطيل البريمييرليغ الصغير نسبيا الكبير في تشويقه وحبسه للأنفاس.. فنحن على وشك متابعة إثارة من العيار الثقيل عنوانها .. ليفربول تشلسي.

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