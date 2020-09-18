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يوفنتوس يُضحّي بـ18.3 مليون يورو لفسخ عقد هيغواين

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن يوفنتوس فسخ عقد المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين بالتراضي، بعد الاتفاق ومغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا للإنضمام إلى فريق إنتر ميامي.

وبحسب بيان السيدة العجوز فقد سمح بالرحيل لهيغواين بشكل مجاني قبل انتهاء عقده بموسم واحد، وأشار بطل إيطاليا إلى أن فسخ عقد المهاجم الأرجنتيني سيكون له تأثير سلبي على الميزانية العمومية للنادي حيث من المنتظر أن يخسر يوفنتوس مبلغا يصل إلى 18 مليونا و300 ألف يورو بسبب الجزء المتبقي من عقد اللاعب.

وكان المدرب الجديد ليوفنتوس أندريا بيرلو قد أعلن عن خروج غونزالو هيغواين من حساباته خلال الموسم الجديد والتفكير بالتعاقد مع عدد من المهاجمين على رأسهم الأوروغواياني لويس سواريز من برشلونة والبوسني إيدين دزيكو من روما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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