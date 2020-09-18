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تمهيداً لانضمامه إلى يوفنتوس.. سواريز يجتاز اختبار اللغة الإيطالية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتاز المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الاختبار الخاص المؤهل للحصول على الجنسية الإيطالية بعد الامتحان الذي أجراه في مدينة بيروجيا وذلك تمهيدا لبدء المفاوضات لانتقاله إلى يوفنتوس.

وبحسب صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” فإن سواريز قد اجتاز بالفعل مهارات التحدث والاستماع والكتابة لينهي الاختبار ويغادر معهد اللغة في بيروجيا عائدا إلى برشلونة في غضون نصف ساعة فقط، وذكرت الصحيفة أن المهاجم الأوروغواياني قد يشارك في مباراة فريقه برشلونة في كأس خوان غامبر الودية.

ورغم اقتراب سواريز من الحصول على جواز سفر إيطالي إلا أن يوفنتوس اقترب من حسم صفقة المهاجم البوسني إيدين دجيكو قادما من روما مقابل قرابة 16 مليون يورو بينما سينضم البولندي أركاديوز ميليك إلى الجيالوروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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