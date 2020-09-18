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“المدينة” يتأهب لتمثيل ليبيا في البطولة العربية للأندية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعود نادي المدينة لتمثيل البلاد خارجيا بعد فترة من الغياب وهذه المرة من بوابة البطولة العربية للأندية رفقة شقيقه نادي الهلال بترشيح من قبل اتحاد كرة القدم الذي اختار أندية الأهلي بنغازي والنصر في دوري الأبطال والاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية.

وبدأ نادي المدينة تحركاته للاستعداد لهذا الاستحقاق بتعاقده مع مهاجم الوحدة السابق أحمد زكي ضمن مساعيه لتعزيز خط الهجوم حتى يكون الفريق جاهزا لهذه المرحلة المهمة. وأعلن النادي أيضا عبر صفحته الرسمية عن اتفاقه مع مجموعة من اللاعبين الجدد وسيتم الإعلان عنهم في الفترة القليلة القادمة.

ويسعى نادي المدينة من خلال هذه المشاركة لتحقيق نتائج إيجابية حيث كان النادي الأهلي بنغازي آخر فريق ليبي يمثل البلاد في البطولة العربية وغادر هذا الاستحقاق بعد خسارته أمام الإسماعيلي ذهابا بأربعة أهداف لهدفين وفوزه في مباراة الإياب بهدف دون مقابل.

وستكون المشاركة العربية فرصة كبيرة لنادي الحواتة للاستعداد لانطلاق الممتاز والمنافسة على اللقب بطموحات كبيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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