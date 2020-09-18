“المدينة” يتأهب لتمثيل ليبيا في البطولة العربية للأندية

يعود نادي المدينة لتمثيل البلاد خارجيا بعد فترة من الغياب وهذه المرة من بوابة البطولة العربية للأندية رفقة شقيقه نادي الهلال بترشيح من قبل اتحاد كرة القدم الذي اختار أندية الأهلي بنغازي والنصر في دوري الأبطال والاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية.

وبدأ نادي المدينة تحركاته للاستعداد لهذا الاستحقاق بتعاقده مع مهاجم الوحدة السابق أحمد زكي ضمن مساعيه لتعزيز خط الهجوم حتى يكون الفريق جاهزا لهذه المرحلة المهمة. وأعلن النادي أيضا عبر صفحته الرسمية عن اتفاقه مع مجموعة من اللاعبين الجدد وسيتم الإعلان عنهم في الفترة القليلة القادمة.

ويسعى نادي المدينة من خلال هذه المشاركة لتحقيق نتائج إيجابية حيث كان النادي الأهلي بنغازي آخر فريق ليبي يمثل البلاد في البطولة العربية وغادر هذا الاستحقاق بعد خسارته أمام الإسماعيلي ذهابا بأربعة أهداف لهدفين وفوزه في مباراة الإياب بهدف دون مقابل.

وستكون المشاركة العربية فرصة كبيرة لنادي الحواتة للاستعداد لانطلاق الممتاز والمنافسة على اللقب بطموحات كبيرة.

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