“فرسان المتوسط” يُحافظون على ترتيبهم بتصنيف الفيفا

حافظ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على مركزه في تصنيف الفيفا عن شهر سبتمبر الجاري لعام 2020.

وتواجد فرسان المتوسط في المركز الأول بعد المائة عالميا برصيد 1215 نقطة ليحافظ على مكانته منذ عدة أشهر وتحديدا من مايو الماضي بعد توقف سلسلة المباريات الودية لفترة طويلة، وتوقف الفيفا عن إصدار التصنيف الدولي للمنتخبات إلا أنه عاد عقب انطلاق دوري الأمم الأوروبية.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مباريات ودية تحضيرا لتصفيات أمم أفريقيا إلا أنها لم تحدد بعد حتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا والتواصل مع عدة منتخبات أفريقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية