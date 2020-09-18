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“فرسان المتوسط” يُحافظون على ترتيبهم بتصنيف الفيفا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حافظ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على مركزه في تصنيف الفيفا عن شهر سبتمبر الجاري لعام 2020.

وتواجد فرسان المتوسط في المركز الأول بعد المائة عالميا برصيد 1215 نقطة ليحافظ على مكانته منذ عدة أشهر وتحديدا من مايو الماضي بعد توقف سلسلة المباريات الودية لفترة طويلة، وتوقف الفيفا عن إصدار التصنيف الدولي للمنتخبات إلا أنه عاد عقب انطلاق دوري الأمم الأوروبية.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مباريات ودية تحضيرا لتصفيات أمم أفريقيا إلا أنها لم تحدد بعد حتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا والتواصل مع عدة منتخبات أفريقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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