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ثنائي ليبي يحصد الترتيب الثالث في بطولة القارات للشطرنج السريع

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك الثنائي الليبي في الشطرنج يوسف الحصادي وحسين الصابري في فعاليات بطولة القارات للشطرنج السريع عن طريق خدمة الـ”أون لاين”.

وحصد الحصادي 38 نقطة من أصل 40 نقطة ليحصد الثنائي الليبي المركز الثالث في نهاية المطاف بينما جاء فريق الهند في الصدارة وحصل الفريق السوري على المركز الثاني.

ويعد الحصادي من أبرز مواهب الشطرنج في ليبيا وفي غالبية الدول العربية لما يملكه من موهبة كبيرة ونتائج باهرة حققها في مشاركاته الأفريقية والعربية.

وتمتلك ليبيا على غرار الحصادي العديد من الأسماء البارزة في لعبة الشطرنج في السنوات الأخيرة حيث يحقق اللاعبون الليبييون العديد من الجوائز في جميع مشاركاتهم الخارجية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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