وسط إجراءات احترازية.. الأهلي طرابلس يحيي الذكرى الــ70

19 سبتمبر هي ذكرى تأسيس أحد أكبر الأنديـة الليبية نادي الأهلي طرابلس.. مسيرة امتدت سبعين عاما حصد من خلالها النادي العديد من الألقاب في مختلف الرياضات وعلى رأسها كرة القدم أكثر الألعاب شعبية في ليبيا

جماهير النادي وعلى رأسهم رابطة مشجعي الأهلي و”أولاد النادي” لم تدخر جهداً لإحياء الذكرى التي تحظى بالاهتمام الأكبر لدى عشاق النادي.

النادي حرص جيدا على تطبيق البروتوكولات الصحية وسبل الوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19” إذ سيخصص ممراً لدخول المشجعين إلى ملعب النادي “مكان إقامة الاحتفالية” سيتم من خلاله تعقيم المشجعين قبل دخول الملعب كما سيكون لزاما على كل من سيدخل ارتداء كمامة للوقاية كما جاء في بيان رابطة مشجعي النادي.

الرابطة قامت بالتنسيق أيضا لأن يكون هناك موكب للسيارات المزينة بشعار وألوان النادي الشهيرة “الأخضر والأبيض” تنطلق من أمام النادي لتجوب شوارع طرابلس احتفالا بذكرى التأسيس.

واحتفاء بهذه المناسبة سيفتتح النادي ملعب الفئات السنية بعد تغيير أرضيته العشبية الجديدة والذي يأتي من ضمن خطط التطوير والاهتمام بالفئات السنية ومرافق النادي الخاصة بهم.

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