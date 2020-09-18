ميلان وتوتنهام يعبران الدور التمهيدي للدوري الأوروبي

تقرير 218

مشوار ميلان وتوتنهام في الدوري الأوروبي انطلق بأفضل طريقة ممكنة، فالروسونيري العائد إلى المسابقات الأوروبية بعد غياب رحل لمواجهة شامروك روفرز الأيرلندي في الدور التمهيدي من اليوروباليغ.

ميلان افتتح التسجيل بواسطة المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة الثالثة والعشرين، قبل أن يؤمن لاعب الوسط التركي هاكان تشالهان أوغلو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة السابعة والستين ليضمن الفريق اللمباردي عبوره إلى الدور الثالث من التصفيات.

أما توتنهام وبعد خسارته في الجولة الأولى على ملعبه في البريمرليغ غادر إلى بلغاريا لملاقاة لوكوموتيف بلوفديف حيث تأخر الفريق اللندني في النتيجة منذ الدقيقة الحادية والسبعين عبر جيورجي مينشيف إلا أن طرد لاعبين من أصحاب الأرض غيّر موازين المباراة وبفضل ركلة جزاء استطاع هاري كين تسجيل التعادل في الدقيقة الثمانين قبل أن ينهي تانغي ندومبيلي المباراة بتسجيله الهدف الثاني.

بداية عنوانها التأهل في بداية عجلة دوران تصفيات اليوروباليغ، فالأندية الكبرى دوما ما تعاني في البداية أمام الفرق المغمورة قبل الدخول في مجريات الموسم بكل قوة.

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