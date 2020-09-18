“الأهلي” بطلا للدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي

الأهلي بطلاً للدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي و42 في تاريخه بعد خسارة الزمالك أمام أسوان
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قناة 218 الليبية
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