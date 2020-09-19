براتب 7 ملايين يورو.. “إنتر ميامي” يضمّ الأرجنتيني “هيغواين”

أعلن فريق “إنتر ميامي” الأمريكي تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الأرجنتيني “غونزالو هيغواين” بعقد انتقال حر، حيث ينتقل المهاجم من فريق “يوفنتوس” بعد فسخ عقده مع بطل إيطاليا، بالتراضي.

ونشر النادي الأمريكي صورًا للاعب داخل مقر تدريباته وهو يقوم بالتدريبات عقب وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأيام.

وبحسب صحيفة “ميامي هيرالد”، يستعد الفريق لخوض غمار دوري المحترفين “الإم إل إس” وسيحصل “هيغواين” على راتب يصل إلى سبعة ملايين يورو.

وكان “هيغواين”، صاحب الـ 32 عامًا، قد سجل 66 هدفًا مع “السيدة العجوز” خلال 149 مباراة على مستوى كافة المسابقات.

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