“الأهلي طرابلس” يحصّن دفاعاته بـ”عكاشة” لمدة 3 مواسم

أعلن المركز الإعلامي لنادي “الأهلي طرابلس”، مساء أمس، عن تعاقد الإدارة مع الظهير الأيسر، محمود عكاشة، وذلك لمدة ثلاثة مواسم في “صفقة انتقال حر”.

وكانت الصفحة الرسمية لنادي “الأهلي” قد تناولت الصفقة بنوع من التشويق؛ حيث نشرت مساء أمس صورة تجمع بين رئيس النادي، ساسي أبو عون، واللاعب الجديد مع إخفاء وجهه.

وطلبت الإدارة من الجمهور تخمين اسم اللاعب، قبل أن تعلن بعدها بساعات عن التعاقد مع “عكاشة” مع وضع الصورة كاملة.

وأوضحت الإدارة أنه تم التعاقد مع اللاعب منذ فترة طويلة، لكن الإعلان عن الصفقة جاء في هذا الوقت تحديدًا تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد رقم “70”، وكذلك في سياق الاستعداد لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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