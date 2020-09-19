بعد تجربة قصيرة في مصر.. “شلبي” يعود لـ”الأهلي بنغازي”

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي “الأهلي بنغازي” عن عودة المدافع الدولي، أحمد شلبي، إلى صفوف الفريق، بعدما خاض غمار تجربة قصيرة مع نادي “الاتحاد السكندري”.

وكان “شلبي” قد انتقل، الموسم الماضي، إلى “الاتحاد السكندري” المصري، في ظل توقف الدوري الممتاز، لكن تجربته في الدوري المصري لم يكتب لها الاستمرار؛ ليعود إلى ناديه الأساسي والذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، باعتباره وصيف الدوري الممتاز.

ويعد “شلبي” أحد ركائز فريق المشوار الطويل، كما أنه حجز مكانًا أكثر من مرة في قائمة المنتخب الوطني، حيث كان حاضرًا في تصفيات “كان مصر”، وكذلك في تصفيات “كان الكاميرون” الحالية.

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