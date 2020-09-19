“ليفربول” يفوز بـ”جوهرة وسط البايرن” لـ4 سنوات

تعاقد فريق “ليفربول” مع لاعب الوسط الإسباني، تياغو ألكانتارا، قادمًا من صفوف “بايرن ميونخ”، وذلك لمدة أربعة مواسم، ليصبح ثاني صفقات بطل إنجلترا للموسم الجديد.

وقدّم “الريدز ” اللاعب فور اجتيازه الفحوصات الطبية بمقر النادي، قميص الفريق رقم 6 والذي سيدافع عن ألوانه حتى صيف 2024.

ولم يكشف النادي عن قيمة تعاقده مع لاعب الوسط، إلا أن تقارير صحفية بريطانية قدرت الصفقة بـ20 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى خمسة ملايين كمتغيرات.

وكان “ألكانتارا” قد انضم إلى “بايرن ميونخ” قبل سبعة أعوام، وساهم بتتويج الفريق “البافاري” بعدة ألقاب في “البوندسليغا” كما حصد معه الثلاثية التاريخية الموسم الماضي.

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