مانشستر يونايتد يفتتح مواجهاته بالبريمرليغ في أولد ترافورد

سيفتتح الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهات للأندية الكبرى عقب انطلاق الموسم بأيام. وسيقص الشياطين الحمر شريط المشاركة في الموسم عندما يستضيف كريستال بالاس على مسرح الأحلام أولد ترافورد في أولى مباريات الفريق بعد تأجيل مواجهته أمام بيرنلي في الجولة الأولى .

وسيكون رفقاء بوغبا وفيرنانديز وراشفورد على أتم الاستعداد للبدء بأفضل طريقة ممكنة وسط اكتمال تشكيلة الفريق الذي يقوده المدرب أولي سولشاير الذي تدعمت صفوفه بالهولندي فان دي بيك من أياكس ليصل لمرحلة الكمال في وسط الملعب كما أشارت عدة تقارير صحفية.

من الجهة الأخرى يدخل الفريق اللندني كريستال بالاس لمواجهة اليونايتد بعدما حسم أول ثلاث نقاط بفوزه الصعب على ساوثهامبتون بهدف نظيف في الجولة الأولى وعينه على بداية تعد الأفضل للفريق من سنوات .

وفي مباراة أخرى يستقبل أرسنال على ملعب الإمارات ضيفه وست هام يونايتد الساعي لاستعادة التوازن بعد السقوط على ملعبه بثنائية أمام نيوكاسل. مواجهة ديربي لندن ستكون واحدة من مباريات واجهة الأسبوع الثاني للبريمرليغ .

أرسنال يعول على الصحوة التي بدأها منذ التتويج بالدرع الخيرية وكذلك الفوز بثلاثية على فولهام في افتتاح موسم البريمرليغ وسط تألق البرازيلي ويليان المنضم حديثا للمدفعجية . مواجهتان لكبار إنجلترا التاريخيين في جولة ثانية عنوانهما تمهيد الطريق نحو تحقيق نتائج إيجابية للشياطين الحمر، ومواصلة الثقة لأرسنال ومدربه أرتيتا الذي يطمح لمركز أفضل من الموسم الماضي.

