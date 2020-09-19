الأهلي طرابلس يحتفل بذكرى التأسيس الـ70

تقرير 218

الأهلي طرابلس الذي تغنى به الجميع كبارا وصغارا و الذي رسم جمهوره لوحات ستبقى خالدة في تاريخ الرياضة الليبية، تحتفل جماهيره تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس النادي العريق، فرغم كل المعوقات والظروف والأزمات التي تمر بها البلاد فإن الجماهير الأهلاوية أبت إلا أن تحتفل بهذه الذكرى والتي تنتظرها بفارغ الصبر من عام لآخر فهي فرصة لمصافحة أمجاد واسترجاع ذكريات النادي بعد توقف النشاط الرياضي في ليبيا .

الأهلي طرابلس الذي لطالما كان نبراسا وشمعة مضيئة في تاريخ الرياضة الليبية يبحث اليوم بإدارته المثابرة عن مجد جديد فالعيون الآن باتت تتجه نحو الكونفدرالية الأفريقية والقلب يمني النفس بتحقيق حلم يراود كل الأندية الليبية وهو التتويج بلقب قاري فالأهلي وحده كان قريبا من تحقيقه في ثمانينيات القرن الماضي حين بلغ نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكنه حرم من المشاركة في النهائي أمام الأهلي المصري بقرار من الحكومة آنذاك.

في الأهلي لا يوجد تمييز بين رياضة وأخرى والجمهور يطالب بالتتويج في كل الألعاب. كرة القدم الكرة الطائرة كرة اليد وكرة السلة، حتى في الألعاب الفردية دائما ما يكون جمهور الأهلي حاضرا في المدرجات لدعم وتشجيع شعار تزين بالأخضر والأبيض عشقه الصغار قبل الكبار.

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