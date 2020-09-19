الاتحاد يُرتب صفوفه لـ”الكونفدرالية”.. ويُحضّر لجملة صفقات

يواصل نادي الاتحاد تحضيراته للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل بصفته بطل كأس ليبيا، حيث تستعد إدارة الاتحاد لإبرام عدد من الصفقات لتدعيم الفريق الأول المقبل على المشاركة الأفريقية.

وبحسب بعض التقارير الصحفية فإن الظهير الأيمن لنادي النصر ربيع اللافي قد اقترب كثيرا من الانضمام للاتحاد كذلك هو الحال للاعب وسط النصر أسامة البدوي والذي بدوره بات انتقاله لصفوف نادي باب بن غشير مسألة وقت لأكثر.

وكانت بعض المصادر المقربة من نادي الاتحاد قد أكدت أيضا أن إدارة النادي تقترب من التعاقد مع لاعب نادي السويحلي إبراهيم العجيل. كما أكد رئيس النادي الدكتور جمال الجعفري أن الإدارة تفكر في دعم شباب النادي ومنحهم فرصة لتمثيل الفريق الأول.

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