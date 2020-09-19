تأسيس جمعية علمية لمُساعدة الرياضة الليبية على مواكبة التطوّر

أصدرت هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا بوزارة التعليم قرارا بتأسيس الجمعية الليبية لعلوم الرياضة والإبداع.

وضم مجلس إدارة هذا الكيان الرياضي الجديد نخبة من الشخصيات بمختلف التخصصات الرياضية والعلمية والاجتماعية.

وستكون أبرز أولويات هذه الجمعية تنظيم وإقامة البرامج التوعوية والتثقيفية وإجراء الأبحاث والمؤتمرات والندوات والمحاضرات والورشات بالشكل الذي يخدم الرياضة الليبية ويساهم في جعلها تواكب التطور الحاصل في بقية دول العالم وفقا لأسس علمية وتنظيمية.

ويتكون مجلس إدارة الجمعية من: علي زريبة رئيسا، ومحمد ابوعين نائبا للرئيس، ومصطفى القطيوي أمينا للصندوق، وعضوية كل من آمال التومي وآمال سويسي وعبد الباسط الطبال.

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