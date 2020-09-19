بالتنسيق مع 3 جهات.. أندية “الممتاز” على موعد مع بطولة ودية

تعتزم المنظمة الدولية للرياضة العمالية تنظيم بطولة ودية في كرة القدم بمشاركة أندية الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس المنظمة “علي المحزوم” في تصريح لـ 218 أن الترتيبات جارية لإقامة هذه البطولة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وهي المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا، والاتحاد الليبي لكرة القدم، والهيئة العامة للشباب والرياضة.

وأضاف المخزوم أنه قد عرض الفكرة على العديد من رؤساء الأندية الذين رحبوا بها وأبدوا استعدادهم لإنجاح هذا الحدث. وأكد أنه في حال تلقيه الضوء الأخضر فإن منافسات البطولة ستقام بملاعب مدن طرابلس ومصراتة وزوارة.

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