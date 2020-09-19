المحكمة الرياضية تؤكد أن الترجي بطل إفريقيا 2019

أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) مساء أمس رفض استئناف الوداد وإعلان الترجي بصفة رسمية نهائية بطلا لدوري أبطال إفريقيا موسم 2018-2019.

وأكدت المحكمة أنها رفضت استئناف الوداد البيضاوي واعتبرته منسحبا من مباراة الإياب في دوري أبطال أفريقيا، واعتبار الترجي بطلا.

وكانت المباراة قد توقفت في 31 من مايو العام الماضي بعد أن احتج فريق الوداد على هدف ألغاه الحكم واعتبره الفريق المغربي شرعيا في ظل غياب الفار لأسباب فنية لتبدأ على إثرها احتجاجات تجاوزت أروقة الكاف لتصل للمحكمة الرياضية الدولية في سويسرا والتي أصدرت حكمها سابقا بأحقية الترجي بالتتويج باللقب ليستأنف الوداد الحكم لكن المحكمة بقيت على رأيها وأعلنت مساء أمس تتويج الترجي باللقب بشكل نهائي ورسمي.

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