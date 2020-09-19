اخبار الرياضة

اللاعب الليبي “سالم روما” يبدأ رحلة التألق مع النصر الكويتي

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

خاض اللاعب الدولي الليبي سالم المسلاتي الشهير بـ”روما” أمس الجمعة أول مباراة له بقميص فريقه الجديد النصر الكويتي ونجح خلالها في تسجيل هدف لفريقه.

وجاءت المباراة أمام القادسية في الإطار الودي وانتهت بخسارة النصر بثلاثية مقابل هدفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك