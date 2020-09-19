اللاعب الليبي “سالم روما” يبدأ رحلة التألق مع النصر الكويتي

أخبار ليبيا24

خاض اللاعب الدولي الليبي سالم المسلاتي الشهير بـ”روما” أمس الجمعة أول مباراة له بقميص فريقه الجديد النصر الكويتي ونجح خلالها في تسجيل هدف لفريقه.

وجاءت المباراة أمام القادسية في الإطار الودي وانتهت بخسارة النصر بثلاثية مقابل هدفين.

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