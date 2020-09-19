بايرن ميونخ يمطر شباك شالكه بثمانيّة

استهل بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب البوندسليغا بفوز كاسح على ضيفه شالكة بثمانية أهداف دون مقابل على ملعب أليانز أرينا في أولى مباريات الموسم .

وافتتح سيرج غنابري أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة، وأضاف ليون غوريستكا الهدف الثاني في الدقيقة 19، وعزز الهداف روبرت ليفاندوفسكي تقدم البافاري بالهدف الثالث من علامة الجزاء، وعاد غنابري لتسجيل هدفين في الدقيقتين 47 و59.

وسجل توماس مولر الهدف السادس بحلول الدقيقة 69، ليأتي الدور على الوافد الجديد ليروي ساني ليضيف الهدف السابع في الدقيقة 71 قبل أن يختتم جمال موسابالا مهرجان الأهداف قبل النهاية بـ9 دقائق .

وبذلك حصد الفريق البافاري أول ثلاث نقاط في الموسم ويوجه رسالة قوية لكل الفرق بعد هذا الفوز الكبير.

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