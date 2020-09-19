الأسود لـ218: إدارة الأهلي طرابلس أجّلت احتفالات ذكرى التأسيس

قال نائب رئيس النادي الأهلي طرابلس علي الأسود إن إدارة النادي أعلنت تأجيل الاحتفالات الرسمية بذكرى تأسيس النادي الـ70 وذلك بسبب كورونا .

وكشف الأسود في تصريحاته الخاصة لـ218 أن الوضع الصحي في الوقت الحالي وبحسب ترتيبات اللجنة العليا لمكافحة فيروس لن يكون أي احتفال رسمي داخل النادي وسيقتصر الأمر على احتفالات بسيطة وتحديد موعد رسمي في وقت لاحق لإقامة ذكرى التأسيس السبعين .

وأوضح اللاعب الدولي السابق في تصريحاته أن إدارة النادي الأهلي طرابلس ستتعاقد مع عدة لاعبين جدد تحضيراً للاستحقاقات المهمة المقبلة للفريق والمتمثلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية والدوري الممتاز في حال استئنافه خلال الفترات المقبلة، وأشار الأسود إلى أن عودة تدريبات الفريق الأول ستكون مرهونة بالوضع الصحي في الوقت الحالي بالتنسيق مع لجنة مكافحة كورونا .

وخلال حديثه لـ218 ذكر نائب رئيس النادي الاهلي طرابلس أن الظروف الحالية تحتم بأن يكون مدرب الفريق الأول محلياً وليس أجنبياً استعداداً للمرحلة المقبلة .

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