رئيس نادي الأخضر يقوم بجولة تفقدية لمشاريع النادي

البيضاء 19 سبتمبر 2020 (وال)-قام رئيس مجلس إدارة نادي الأخضر عبد المطلب ثابت، بجوله تفقدية للاطلاع على سيّر العمل داخل مرافق النادي، وأعمال الصيانة التي تجرى بالنادي ونسب الإنجاز.

هذا ويرافق رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي فتح الله بوزهرة، ومدير الشؤون الإدارية عصام جاد المولى، والتي شملت مجمع الألعاب الرياضية، والملعب الجانبي، وملعب الخماسيات، وصالة الإعداد البدني، وصالة الملاكمة، إلى جانب مقر راديو الأخضر الذي أنطلق في البث التجريبي خلال الأيام القليلة الماضية.

وتهدف الزيارة لتطوير البنية التحتية للنادي، وتطوير الجانب الإعلامي والثقافي في ظل توقف النشاط الرياضي في ليبيا. (وال – البيضاء) ف م/ ر ت

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