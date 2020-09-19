نادال يواصل تألقه في بطولة روما ماسترز

تأهل المصنف الثاني عالميا الإسباني رافائيل نادال إلى ربع نهائي بطولة روما ماسترز للتنس بفوزه على الصربي دوسان لايوفيتش بمجموعتين دون مقابل .

وحسم الماتادور الإسباني المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوط واحد، وفي المجموعة الثانية واصل نادال سيطرته المطلقة لينهي المجموعة بستة لثلاثة، حاسما المباراة في ظرف ساعة و30 دقيقة.

ولم يخسر نادال أي مباراة على ملاعب روما الترابية منذ عام 2017 حيث توج بآخر لقبين في إيطاليا .

وسيلتقي نادال في دور الثمانية اللاعب الأرجنتيني دييغو شفارتزمان المصنف الخامس عشر عالميا والذي تأهل على حساب البولندي هوبرت هوركاتش .

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