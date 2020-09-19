توتنهام يعلن عودة بيل وضم ريغيلون

تعاقد توتنهام هوستبير مع ثنائي ريال مدريد غاريث بيل وسيرجيو ريغيلون وذلك عقب وصولهما إلى لندن بيوم واحد، ليواصل الفريق اللندني تدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.

وأعلن السبيرز بأن الجناح الويلزي غاريث بيل قد انضم إلى الفريق بعقد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه إسترليني في الموسم الحالي.

وذكر توتنهام بأن الظهير الإسباني الشاب سيرجيو ريغيلون قد وقع على عقد لمدة 5 سنوات مقابل 30 مليون يورو إلا أن الريال بإمكانه استعادة اللاعب مقابل 35-40 مليون يورو في المستقبل.

وكان غاريث بيل قد غادر صفوف توتنهام في عام 2013 إلى ريال مدريد في صفقة قياسية وصلت إلى 100 مليون يورو، حيث توج مع الميرينغي بدوري أبطال أوروبا 4 مرات إضافة إلى الدوري الإسباني مرتين وعدد من البطولات الأخرى.

وذكر مدرب توتنهام جوزيه مورينيو بأنه كان ينتظر تعاقد النادي مع غاريث بيل لأنه من بين أفضل اللاعبين الذين تمنى أن يدربهم في وقت سابق مع العديد من الأندية التي قادها في السنوات الأخيرة.

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