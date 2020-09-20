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بمشاركة المصراتي.. براغا يتعرض لخسارة قاسية أمام بورتو

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد فريق سبورتينغ براغا الذي يحترف في صفوفه اللاعب الليبي المعتصم المصراتي مباراته أمام بورتو لحساب الجولة الأولى من منافسات الدوري البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشارك المصراتي أساسيا في هذا اللقاء وتم استبداله في الدقيقة السابعة والسبعين حيث تقدم براغا في النتيجة منذ الدقيقة الحادية والعشرين بواسطة أندريه كاسترو، لكنه استقبل ثلاثة أهداف فيما بعد ليخسر أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري البرتغالي ضمن مساعيه التي تهدف لمنافسة فريقي بورتو وبنفيكا على اللقب.

ويعتبر المصراتي من أبرز المحترفين الليبيين في أوروبا حيث انتقل لفريق سبورتينغ براغا بعد أن خاض تجربتين سابقتين في البرتغال رفقة ناديي فيتوريا غيماريش وريو أفي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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