بمشاركة المصراتي.. براغا يتعرض لخسارة قاسية أمام بورتو

فقد فريق سبورتينغ براغا الذي يحترف في صفوفه اللاعب الليبي المعتصم المصراتي مباراته أمام بورتو لحساب الجولة الأولى من منافسات الدوري البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشارك المصراتي أساسيا في هذا اللقاء وتم استبداله في الدقيقة السابعة والسبعين حيث تقدم براغا في النتيجة منذ الدقيقة الحادية والعشرين بواسطة أندريه كاسترو، لكنه استقبل ثلاثة أهداف فيما بعد ليخسر أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري البرتغالي ضمن مساعيه التي تهدف لمنافسة فريقي بورتو وبنفيكا على اللقب.

ويعتبر المصراتي من أبرز المحترفين الليبيين في أوروبا حيث انتقل لفريق سبورتينغ براغا بعد أن خاض تجربتين سابقتين في البرتغال رفقة ناديي فيتوريا غيماريش وريو أفي.

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