استعدادا للممتاز.. المدينة يقترب من تعزيز صفوفه بالمدافع البارز “بحير”

اقترب نادي المدينة من التعاقد مع المدافع محمود بحير لتعزيز صفوفه في الفترة القادمة ضمن استعداداته لانطلاق الدوري الممتاز والمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية رفقة شقيقه نادي الهلال.

وأشار موقع ريميسا الرياضي إلى أن بحير اتفق رسميا مع نادي المدينة ولم يتبقّ سوى الإعلان الرسمي عن انتقاله لصفوف الحواتة.

وفي حال انتقل بحير لصفوف المدينة فستكون هذه الصفقة هي الثانية لفريق المدينة بعد تعاقده في وقت سابق مع مهاجم الوحدة أحمد زكي لثلاث سنوات.

ويعتبر بحير من أبرز المدافعين الليبيين في الفترات الأخيرة حيث خاض تجربة ناجحة رفقة نادي اتحاد تطاوين التونسي لكنه فسخ عقده فيما بعد لعدم استلامه لمستحقاته المالية.

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