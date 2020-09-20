الفيولا يستهل الدوري الإيطالي بالفوز على تورينو

تقرير 218

انطلق موسم الدوري الإيطالي من ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا بمواجهة فيورنتينا الذي استقبل تورينو في الجولة الأولى .

ولاحت العديد الفرص منذ البداية لأصحاب الأرض لكن الأخطر كانت رأسية كوامي التي جاءت بعد عرضية من بيراغي لتجد تألقا من الحارس سيلفاتوري سيريغو، أما تورينو فحاول استغلال أخطاء دفاع الفيولا عبر سيموني زازا وأندريه بيلوتي لكن دون أي جديد.

وجاءت الدقيقة الثامنة والسبعين لتكون موعدا للاعب الوسط جايتانو كاستروفيلي الذي سجل افتتاح أهداف الموسم مستغلا تمريرة فيدريكو كييزا ليحقق البنفسجي أول ثلاث نقاط له بصعوبة في سعيه لتقديم موسم مرض لجمهوره .

أما المباراة الثانية فجمعت بين هيلاس فيرونا وروما على ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي، وشهدت المباراة سيطرة واضحة من الجيالوروسي حيث أضاع الأرمني هينريك مخيتاريان أبرز الفرص في الشوط الأول إضافة إلى الوافد الجديد بيدرو رودريغيز.

وكاد هيلاس فيرونا أن يخطف هدف الفوز في أكثر من مناسبة وبهفوات دفاعية من الضيوف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويكتفي كل فريق بنقطة واحدة في مستهل موسم السيريا آ .

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